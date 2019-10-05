Барселона – Севілья: де дивитися онлайн матч чемпіонату Іспанії

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Барселона – Севілья: де дивитися онлайн матч 6 жовтня 2019 – чемпіонат Іспанії
Барселона – Севілья дивитися онлайн

У неділю, 6 жовтня, іспанська "Барселона" зіграє на власному полі матч чемпіонату проти "Севільї". Переглянути цей матч можна буде і в Україні як по телебаченні, так і онлайн.

 

З цього сезону іспанська Ла Ліга повернулася на українські телеекрани. Матч "Барселона" – "Севілья" покаже телеканал "Футбол 1". Та варто відзначити, що матч розпочнеться о 22:00. Натомість на той час на каналі йтиме програма "Великий футбол". А трансляція матчу розпочнеться лише о 23:00. Відтак невідомо, чи канал буде показувати матч із запізненням, чи покаже лише другий тайм.

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Натомість дивитися онлайн матч "Барселона" – "Севілья" можна на двох OTT-платформах – Oll.tv та Megogo. Та варто нагадати, що доступ до трансляцій платний. На Oll.tv можна взяти підписку "Футбол" за 89 гривень на місяць (лише телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2") або "Суперспорт" за 139 гривень на місяць (канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport).

На Megogo передплата оптимальна коштує 97 гривень на місяць. Але в неї входить доступ не лише до трансляції футбольних матчів, але й понад 185 інших телеканалів.

Нагадаємо, матч "Барселона" – "Севілья" відбудеться у неділю, 6 жовтня. Початок матчу о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Барселона ФК Севілья
Джерело: 24 канал
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