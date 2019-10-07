"Барселона" розгромила "Севілью", дограючи матч вдев’ятьох: відео
Іспанська "Барселона" в рамках чемпіонату приймала вдома "Севілью". І забила у ворота суперника одразу чотири голи.
Барселона – Севілья 4:0
Голи: Суарес, 27, Відаль, 32, Дембеле, 35, Мессі, 78
Вилучення: Араухо, 87, Дембеле, 88 (Барселона)
Хоча саме "Севілья" першою створила гольовий момент. Але "Барсу" врятував тер Штеген. А після того за десять хвилин господарі забили тричі. Особливо ефектним вийшов перший гол – Суарес забив його в падінні через себе.
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У захисників "Севільї" були претензії щодо голу Артура Відаля після пасу Артура. Однак арбітр не зафіксував положення поза грою.
Ще у першому таймі "Севілью" "добив" Дембеле, ефектно прибравши суперника на замасі.
"Севілья" могла скоротити відставання, але де Йонг влучив у штангу, відібравши м’яч у суперника перед штрафним майданчиком.
Натомість забив Мессі. Він відзначився ударом зі штрафного.
А наприкінці матчу "Барселона" залишилася удев’ятьох. Спочатку Араухо сфолив проти суперника, за що отримав червону картку. На полі виникла невелика суперечка, яка закінчилася вилученням і для Дембеле.
Відеоогляд матчу Барселона – Севілья
"Барселона" перемагає і тепер на другому місці у турнірній таблиці. Відставання від першого "Реала" складає лише два очки. Натомість "Севілья" на шостій позиції.
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