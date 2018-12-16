"Барселона" розгромила "Севілью" та вийшла у півфінал Кубка Іспанії: відео
У матчі-відповіді чвертьфіналу Кубка Іспанії "Барселона" на власному полі розгромила "Севілью" та вийшла у півфінал турніру.
Барселона – Севілья 6:1
Голи: Коутіньо, 13 (пен), 53, Ракітіч, 31, Серхі Роберто, 54, Суарес, 89, Мессі, 90+2 – Арана, 67
Нереалізований пенальті: Банега, 27 (Севілья)
Перший матч "Барселона" на виїзді програла 2:0. Тож каталонцям треба було забивати як мінімум стільки ж і не пропускати. Забивати господарі "Камп Ноу" розпочали майже одразу. При цьому за допомогою гравців "Севільї". Промес збив Мессі у власному штрафному майданчику, і Коутіньо з пенальті вивів "Барселону" вперед.
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Та радість господарів могла бути не довгою. Вже у середині першого тайму пенальті призначили у ворота самої "Барселони". Цього разу Піке сфолив проти Меси. Та Евер Банега не переграв Сілессена з позначки – воротар впорався з ударом. А вже за мить Ракітіч подвоїв рахунок у матчі легким дотиком до м’яча. 2:0 – і "Барселона" відігралася після поразки у Севільї ще у першому таймі.
Всю інтригу у матчі було вбито за дві хвилини у другому таймі – між 53 та 54 хвилинами "Барселона" забила двічі. Спочатку Коутіньо оформив дубль ударом головою у падінні. А згодом Серхі Роберто після пасу Мессі довів рахунок до розгромного.
Та невелику інтригу у матч вдалося повернути зусиллям Арани, який на 67-ій хвилині відквитав один гол.
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Після цього "Барса" просто затисла гостей на їх половині поля. Та забити довго не вдавалося. І лише незадовго до кінця матчу "синьо-гранатові" знову забили два голи з різницею у дві хвилини. Спочатку забив Суарес. А вже у доданий арбітром час і Мессі.
Відеоогляд матчу Барселона – Севілья
"Барселона" громить "Севілью" та виходить у півфінал Кубку Короля.
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