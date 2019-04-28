Барселона стала чемпіоном Іспанії завдяки голу Мессі: відео

Ліонель Мессі приніс перемогу "Барселоні" у матчі поти "Леванте". Завдяки цьому "блаугранас" стала чемпіоном Іспанії.

Барселона – Леванте 1:0

Гол: Мессі, 62

"Барселона" у випадку перемоги могла стати чемпіоном Іспанії достроково. І команда вийшла з метою забити та перемогти. Відтак вже з початку матчу притисла гостей до їх штрафного майданчика. Удари були один за одним, але надійно у воротах "Леванте" діяв Айтор. Він раз за разом рятував свою команду від пропущеного гола. Загалом за перший тайм – 13 ударів (7 з яких – у площину воріт) у виконанні гравців "Барселони". І жодного у протилежних воріт. Але голів так і не було.

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Другий тайм розпочався із виходу Мессі на поле. Він замінив Коутіньо. І приніс перемогу "Барселоні". На 62-ій хвилині капітан прийняв пас у штрафному майданчику, одним дотиком прибрав двох суперників та пробив у дальній кут. Цього разу Айтор не врятував свою команду.

Після пропущеного голу можна було очікувати, що "Барселона" піде забивати дальше. Натомість мало не пропустила. "Леванте" ніби прокинувся і почав проводити небезпечні контратаки. І одна з них могла принести результат. Але на 88-ій хвилині після удару Барді м'яч влучив у штангу. Хоча тер Штеген не надто вдало зіграв у цьому моменті.

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"Барселона" перемагає та стає чемпіоном Іспанії. Після фінального свистка на "Камп Ноу" було святкування.