"Барселона" та "Реал" домовилися про нову дату "ель-класіко": гру перенесли через протеси

Головне протистояння у чемпіонаті Іспанії – матч між "Барселоною" та "Реалом" офіційно перенесли. Попередньо гра мала відбутися в суботу, 26 жовтня.

Причиною для перенесення матчу стали масові протести в Барселоні. Вони виникли через тюремні терміни для організаторів референдуму про Незалежність Каталонії у 2017 році. Після цього на вулиці Барселони вийшли десятки тисяч людей з протестом. Ще один протест вони запланували на 26 жовтня, коли й мав би відбутися матч "Барселона" – "Реал".

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Через побоювання про безпеку в Барселоні під час цього матчу, гру вирішили перенести. Спочатку "Барселоні" та "Реалу" запропонували обмінятися матчами. Тож перша гра мала б відбутися у Мадриді. Однак "синьо-гранатові" навідріз відмовилися від такої ідеї.

Після цього Королівська іспанська федерація футболу запропонувала провести матчі 18 грудня. На цей день назначені матчі Кубка Іспанії, однак "Барселона" та "Реал" боротьбу за трофей розпочинають на пізнішій стадії. Натомість Ла Ліга хотіла перенести матч на 7 грудня. Свою позицію вона обумовлювала тим, що така гра повинна відбутися на вихідних, а не серед тижня, як це пропонує федерація.

У підсумку матч таки вирішили провести 18 грудня. Про це йдеться на офіційному сайті "Барселони".