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"Барселона" урізала зарплату українцю Пустовому та скоротила робочий день

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Артем Пустовий / fcbarcelona.com

Баскетбольний клуб "Барселона" оголосив про прийняття ряду рішень через кризову ситуацією, зумовлену пандемією коронавірусу. Команда українського баскетболіста Артема Пустового вимушено урізала зарплату гравцям.

У четвер члени ради директорів клубу провели засідання по відеозв'язку і зважилися на декілька кроків, щоб пом'якшити економічні наслідки кризи.

Заходи стосуються як спортивного, так і неспортивного персоналу клубу, інформує "Барселона".

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Йдеться про скорочення робочого дня співробітників і, як наслідок, про пропорційне скорочення зарплат, передбачених контрактами.

Ймовірно, заходи триватимуть до завершення кризової ситуації в Іспанії, де через коронавірус введено надзвичайний стан.

Важливо! Станом на 27 березня в Іспанії зафіксовано 57 786 випадків захворювання коронавірусом. 4 365 осіб померли, 7015 – видужали.

Зменшення зарплати має торкнутися і футболістів каталонської "Барселони". Керівництво каталонців запропонувало гравцям піти на скорочення окладу на 70%.

Проте футболісти іспанського гранда розділилися на три групи, одна з яких проти зменшення зарплати.

Президент клубу Жозеп Бартомеу в будь-якому випадку має намір піти на цей захід, адже вважає це за необхідне для компенсації негативного впливу пандемії.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Баскетбол Коронавірус Covid-19
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