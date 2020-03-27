"Барселона" урізала зарплату українцю Пустовому та скоротила робочий день
Баскетбольний клуб "Барселона" оголосив про прийняття ряду рішень через кризову ситуацією, зумовлену пандемією коронавірусу. Команда українського баскетболіста Артема Пустового вимушено урізала зарплату гравцям.
У четвер члени ради директорів клубу провели засідання по відеозв'язку і зважилися на декілька кроків, щоб пом'якшити економічні наслідки кризи.
Заходи стосуються як спортивного, так і неспортивного персоналу клубу, інформує "Барселона".
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Йдеться про скорочення робочого дня співробітників і, як наслідок, про пропорційне скорочення зарплат, передбачених контрактами.
Ймовірно, заходи триватимуть до завершення кризової ситуації в Іспанії, де через коронавірус введено надзвичайний стан.
Важливо! Станом на 27 березня в Іспанії зафіксовано 57 786 випадків захворювання коронавірусом. 4 365 осіб померли, 7015 – видужали.
Зменшення зарплати має торкнутися і футболістів каталонської "Барселони". Керівництво каталонців запропонувало гравцям піти на скорочення окладу на 70%.
Проте футболісти іспанського гранда розділилися на три групи, одна з яких проти зменшення зарплати.
Президент клубу Жозеп Бартомеу в будь-якому випадку має намір піти на цей захід, адже вважає це за необхідне для компенсації негативного впливу пандемії.
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