"Барселона" в Лізі чемпіонів заробила більше, аніж переможець "Ліверпуль": суми призових

На офіційному сайті УЄФА опублікували звіт про виплати клубам за минулий сезон. Найбільше заробила іспанська "Барселона", яка навіть не вийшла у фінал.

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Загалом УЄФА виплатила клубам 1,976 мільярда євро призових за підсумками сезону 2018/19. Для прикладу, у сезоні 2017/18 сума призових склала 1,412 мільярда євро.

Як розподілялися доходи від Ліги чемпіонів

Призові були об'єднані з чистим доходом, а загальна сума розподілялася між клубами в рамках чотирьох категорій:

25% – початкові виплати (502 мільйони євро).

30% – фіксовані виплати за результати (597,9 мільйона євро).

30% – виплати згідно з рейтингом виступу команд за 10 років (585 мільйонів євро).

15% – виплати відповідно до частки маркетингового пулу (292 мільйони євро). Кошти з маркетингового пулу розподілялися відповідно до питомої ваги кожного телевізійного ринку країн, представлених учасниками основної сітки Ліги чемпіонів.

Скільки заробили клуби за участь в Лізі чемпіонів 2018/19

Найбільше серед всіх клубів заробила іспанська "Барселона" – 117,73 мільйона євро. При цьому "блаугранас" навіть не вийшли у фінал турніру. Однак вони отримали 34,348 мільйона євро бонусу за свої виступи в лізі чемпіонів за останні десять років.

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Натомість "Ліверпуль", хоч і отримав додатково 19 мільйонів євро за перемогу у Лізі чемпіонів, загалом заробив 111,099 мільйона євро. Фіналіст турніру "Тоттенхем" – 101,622 мільйона євро.

Решта клубів заробили менше. аніж 100 мільйонів євро. Топ-5 замикає італійський "Ювентус" (95,577 мільйона євро) та англійський "Манчестер Юнайтед" (93,469 мільйона євро). Варто відзначити, що "червоні дияволи" лише на 215 тисяч євро випередили одного зі своїх головних конкурентів – "Манчестер Сіті" (93,254 мільйона євро).



Скільки заробили клуби в Лізі чемпіонів: інфографіка (Джерело: uefa.com)

Скільки українські клуби заробили в Лізі чемпіонів

Україна минулого сезону була представлена двома клубами в Лізі чемпіонів – "Шахтарем" та "Динамо". Однак якщо донецький клуб потрапив туди напряму, то киянам слід було пройти через кваліфікацію, що вони не змогли зробити. Відтак "Динамо" заробило лише 5,049 мільйона євро. З них 5 мільйонів євро за участь у плей-офф, а ще 49 тисяч євро від маркетингового пулу.

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Щодо "Шахтаря", то "гірники" поповнили свій бюджет на 46,643 мільйона євро.

Та варто відзначити, що після Ліги чемпіонів обидва українські клуби зіграли в Лізі Європи, де "Динамо" заробило 11,3 мільйона євро, в той час як "Шахтар" – лише 500 тисяч євро. Та загалом "Шахтар" заробив втричі більше, аніж "Динамо" минулого сезону.