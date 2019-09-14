Барселона – Валенсія: де дивитися онлайн матчу чемпіонату Іспанії

1 Читать новость на русском
Барселона – Валенсія: де дивитися онлайн матч 14.09.2019
Барселона – Валенсія дивитися онлайн / twitter.com/FCBarcelona

В рамках чемпіонату Іспанії "Барселона" на власному полі прийматиме "Валенсію". Матч у суботу, 14 вересня, можна буде переглянути в Україні як по телебаченні, так і онлайн.

З цього сезону іспанська Ла Ліга повернулася на українські телеекрани. Матч "Барселона" – "Валенсія" покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

До слова: Барселона – Валенсія: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Іспанії

Дивитися онлайн матч "Барселона" – "Валенсія" можна на двох OTT-платформах – Oll.tv та Megogo. Та варто нагадати, що доступ до трансляцій платний. На Oll.tv можна взяти підписку "Футбол" за 89 гривень на місяць (лише телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2") або "Суперспорт" за 139 гривень на місяць (канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport). 

На Megogo передплата оптимальна коштує 97 гривень на місяць. Але в неї входить доступ не лише до трансляції футбольних матчів, але й понад 185 інших телеканалів.

Нагадаємо, матч "Барселона" – "Валенсія" відбудеться у суботу, 14 вересня. Початок матчу о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

blog_ava
Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків зодіаку
сьогодні
2931
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Барселона
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Поважні причини: через що можна пропустити тренування?
13 вересня 22:01 Поважні причини: через що можна пропустити тренування?
688
Аргентина впевнено обіграла Францію та вийшла у фінал Чемпіонату світу з баскетболу: відео
13 вересня 17:05 Аргентина впевнено обіграла Францію та вийшла у фінал Чемпіонату світу з баскетболу: відео
231
Новачок "Шахтаря" відзначився голом у дебютному матчі за "гірників": відео
13 вересня 14:28 Новачок "Шахтаря" відзначився голом у дебютному матчі за "гірників": відео
850
Гол Ярмоленка визнали найкращим у серпні за "Вест Хем": відео
13 вересня 09:47 Гол Ярмоленка визнали найкращим у серпні за "Вест Хем": відео
1693
Запобігання травмам: як правильно розтягувати м'язи?
12 вересня 21:57 Запобігання травмам: як правильно розтягувати м'язи?
856
Новини
Більше новин
Залиште відгук