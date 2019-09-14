Барселона – Валенсія: де дивитися онлайн матчу чемпіонату Іспанії

В рамках чемпіонату Іспанії "Барселона" на власному полі прийматиме "Валенсію". Матч у суботу, 14 вересня, можна буде переглянути в Україні як по телебаченні, так і онлайн.

З цього сезону іспанська Ла Ліга повернулася на українські телеекрани. Матч "Барселона" – "Валенсія" покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн матч "Барселона" – "Валенсія" можна на двох OTT-платформах – Oll.tv та Megogo. Та варто нагадати, що доступ до трансляцій платний. На Oll.tv можна взяти підписку "Футбол" за 89 гривень на місяць (лише телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2") або "Суперспорт" за 139 гривень на місяць (канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport).

На Megogo передплата оптимальна коштує 97 гривень на місяць. Але в неї входить доступ не лише до трансляції футбольних матчів, але й понад 185 інших телеканалів.

Нагадаємо, матч "Барселона" – "Валенсія" відбудеться у суботу, 14 вересня. Початок матчу о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.