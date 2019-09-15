"Барселона" без Мессі розгромила "Валенсію" на домашньому полі

У суботу, 14 вересня, "Барселона" на власному полі розгромила "Валенсію" в рамках чемпіонату Іспанії.

Барселона – Валенсія 5:2

Голи: Фаті, 3, де Йонг, 7, Піке, 52, Суарес, 61, 82 – Гамейро, 29, Гомес, 90+2

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Каталонці вже на початку поєдинку зробили вагому заявку на перемогу. На 2-й хвилині матчу 16-річний Ансуї Фаті вивів "Барселону" вперед. Це другий гол талановитого гравця в нинішньому сезоні.

Через п'ять хвилин Фаті асистував Френкі де Йонгу, півзахисник відзначився дебютним голом за "синьо-гранатових". "Валенсія" ще до перерви скоротила відставання зусиллями Кевіна Гамейро.

На початку другого тайму Жерар Піке забив третій гол "Барселони" в матчі. До розгромного рахунок довів Луїс Суарес. Уругваєць повернувся на поле після травми і оформив дубль. У компенсований час "Валенсія" забила ще раз, точний удар на рахунку Максі Гомеса.

"Барселона" набрала 7 очок і вийшла на 4-е місце в таблиці. У "Реал Сосьєдаду" і "Севільї" також по 7 очок, але у севільців є матч в запасі.