"Барселона" без Мессі розгромила "Валенсію" на домашньому полі

15 Читать новость на русском
Барселона – Валенсія: огляд відео голів та рахунок матчу 14.09.2019
Барселона – Валенсія результат та відео голів

У суботу, 14 вересня, "Барселона" на власному полі розгромила "Валенсію" в рамках чемпіонату Іспанії.

Барселона – Валенсія 5:2
Голи: Фаті, 3, де Йонг, 7, Піке, 52, Суарес, 61, 82 – Гамейро, 29, Гомес, 90+2

Читайте також: "Атлетіко" сенсаційно програв, "Реал" переміг "Леванте": результати матчів й відео голів Ла Ліги

Каталонці вже на початку поєдинку зробили вагому заявку на перемогу. На 2-й хвилині матчу 16-річний Ансуї Фаті вивів "Барселону" вперед. Це другий гол талановитого гравця в нинішньому сезоні.

Через п'ять хвилин Фаті асистував Френкі де Йонгу, півзахисник відзначився дебютним голом за "синьо-гранатових". "Валенсія" ще до перерви скоротила відставання зусиллями Кевіна Гамейро.

На початку другого тайму Жерар Піке забив третій гол "Барселони" в матчі. До розгромного рахунок довів Луїс Суарес. Уругваєць повернувся на поле після травми і оформив дубль. У компенсований час "Валенсія" забила ще раз, точний удар на рахунку Максі Гомеса.

"Барселона" набрала 7 очок і вийшла на 4-е місце в таблиці. У "Реал Сосьєдаду" і "Севільї" також по 7 очок, але у севільців є матч в запасі.

blog_ava
У Генпрокуратурі пояснили закриття справи проти ексзаступника генпрокурора Кузьміна
сьогодні
2037
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Барселона
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Про корисне харчування: фільми, які варті перегляду
14 вересня 23:05 Про корисне харчування: фільми, які варті перегляду
630
"Карпати" здобули вольову перемогу над "Ворсклою" у дебютному матчі Санжара: відео
14 вересня 19:22 "Карпати" здобули вольову перемогу над "Ворсклою" у дебютному матчі Санжара: відео
511
Прем'єр-міністр України Гончарук запропонував інвесторам з Катару купити українські клуби
14 вересня 14:57 Прем'єр-міністр України Гончарук запропонував інвесторам з Катару купити українські клуби
1491
Український півзахисник забив неймовірний гол п'ятою в європейському чемпіонаті: відео
14 вересня 10:40 Український півзахисник забив неймовірний гол п'ятою в європейському чемпіонаті: відео
2763
Поважні причини: через що можна пропустити тренування?
13 вересня 22:01 Поважні причини: через що можна пропустити тренування?
791
Новини
Більше новин
Залиште відгук