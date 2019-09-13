Барселона – Валенсія: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Іспанії

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Барселона – Валенсія: прогноз на матч 14 вересня 2019 – Чемпіонат Іспанії
Барселона – Валенсія прогноз букмекерів / twitter.com/FCBarcelona

У суботу, 14 вересня, у чемпіонаті Іспанії відбудеться матч між топ-командами – "Барселона" прийматиме "Валенсію". Букмекери оцінили шанси кожного з клубів на перемогу.

Барселона – Валенсія: прогноз

"Барселона" є явним фаворитом цього матчу. "Блаугранас" прагнуть взяти реванш у "кажанів" за поразку у фіналі Кубка минулого сезону. Однак робити це господарям доведеться без Мессі, який досі не відновився від травми.

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Є проблеми й у "Валенсії". Напередодні матчу клуб звільнив головного тренера Марселіно Гарсію Тораля. На його місце призначили Альберта Селадеса. Він чотири рази вигравав чемпіонат Іспанії як гравець – двічі з "Барселоною", а ще двічі – з "Реалом". З останніми навіть ставав переможцем Ліги чемпіонів у 2002 році. Він тренував молодіжну збірну Іспанії. 

Також варто нагадати. що влітку команди "обмінялися" воротарями – у "Валенсію" перейшов Яспер Сіллесен, натомість до "Барселони" приєднався Нету.

Матч "Барселона" – Валенсія" відбудеться у суботу, 14 вересня. Початок матчу о 22:00.

Прогноз 1xbet

Тут не дуже сумніваються у перемозі "Барселони" – коефіцієнт 1,5 на це. Перемога "Валенсії" оцінена в 7,1. Нічия у матчі – 4,64.

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Щодо кількості голів, то однаковий коефіцієнт 1,9 отримали ставки "тотал матчу більше 3,0" та "тотал матчу менше 3,0".

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Їх експерти оцінили перемогу "Барселони" в 1,47. На те, що гості здобудуть перемогу – 7,00. Нічия – 4,60.

Ставка на те, що "Барселона" за цей матч заб'є два і більше голів (тотал "Барселона" більше 1,5) – лише 1,48. На те, що "Валенсія" відзначиться як мінімум двічі (тотал "Валенсія" більше 1,5) – аж 3,50.

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Вони оцінили перемогу "Барселони" коефіцієнтом 1,45. Ставка на перемогу "Валенсії" приймається з 6,75. Нічия – 4,65.

Варто відзначити, що букмекери приймають ставку на те, що 16-літній Ансумане Фаті заб'є гол у ворота "Валенсії" – 2,30 на це. Він дебютував за "синьо-гранатових" у матчі проти "Бетіса" 25 серпня 2019 року. А забивши гол у ворота "Осасуни" 31 серпня 2019 року, став наймолодшим автором голу "Барселони" у чемпіонаті Іспанії.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Барселона
Джерело: 24 канал
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