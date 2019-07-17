"Барселона" вирішила залишити українського баскетболіста

Український баскетболіст Артем Пустовий продовжить виступати в Іспанії. Артем залишиться в основному складі "Барселони" ще як мінімум на один сезон.

Про це повідомляє офіційний сайт каталонського клубу, який опублікував список основних гравців.

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Томас Ертель, Кевін Пенгос, Корі Хіггінс, Кайл Кьюріч, Пау Рібас, Алекс Абрінес, Адам Ханга, Роландс Шмітс, Нікола Міротіч, Віктор Клавер, П'єр Оріоль, Брендон Девіс, Анте Томич, Артем Пустовий.

Пустовий розпочав кар'єру у 2009 році в южненському "Хіміку", за який провів 6 років. З 2015 по 2018 він грав у складі іспанського "Обрадойро".

Минулий сезон українець виступав у складі каталонської "Барселони", за яку він провів 9 матчів.

У 2019 році Пустовий разом з "Барселоною" виграв Кубок Іспанії. Пустовий разом з баскетболістами "Барселони" привіз Кубок Іспанії на стадіон "Камп Ноу" і презентував його вболівальникам футбольного клубу перед матчем 29-го туру Прімери проти "Еспаньйола"