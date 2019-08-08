"Барселона" вирвала перемогу у "Наполі" в товариському матчі: відео
У товариському матчі, що проходив в Маямі, "Барселона" з мінімальною перевагою перемогла "Наполі" – 2:1.
Наполі – Барселона 1:2
Голи: Умтіті, 42 (авт.) Бускетс, 38, Ракітіч, 79
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Цікаво, що всі голи в матчі забивали лише гравці "Барселони": Серхіо Бускетс (18-а хвилина) та Іван Ракітіч (79) вразили ворота "Наполі", а Самюель Умтіті (42) записав в свій пасив автогол.
Перед стартом Ла Ліги і Серії А "Наполі" і "Барселона" проведуть ще один товариський матч, який пройде 11 серпня в штаті Мічиган.
Новий сезон каталонці почнуть матчем проти "Атлетіко" 16 серпня, "Наполі" в першому турі чемпіонату Італії зіграє 24 серпня з "Фіорентиною".
Відеоогляд матчу Наполі – Барселона
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