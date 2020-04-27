"Барселона" вмовляла гравця збірної України про трансфер: Я не хотів бути використаним

Захисник іспанського "Луго" та збірної України Василь Кравець мав пропозицію від "Барселони".

Кравець під час прямого ефіру в Instagram з Романом Бебех розповів про пропозицію від "Барселони" і як проходили переговори з каталонцями. За трансфер українця "синьо-гранатовим" довелося б заплатити близько 5 мільйонів євро.

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Був варіант з "Барселоною" Б. Говорив з Абідалем, він сказав: "Ми вибрали тебе, оскільки ти маєш клас і потрібний вік, щоб грати за "Барселону" Б. Мене планували взяти в оренду на рік, але я не хотів бути використаним. Якщо я йду в команду, то тільки для того, щоб грати. Але в даній ситуації у мене не було шансів. Вони взяли б пацана в оренду. Українця! Мені пропонували йти в оренду з правом викупу за 5 мільйонів. Це нереально. Сказав Абідалю: "Готовий іти пішки в "Барселону", тільки викупіть мене". Вони сказали: "Треба подумати".

"Там позиція була приблизно такою: мовляв, ми – "Барселона", і все. У нас 50 осіб на одне місце, але ми вибрали тебе. Ну, відповідаю, викупіть мене. Їм треба було заплатити 5 мільйонів євро. "Леганес" купив мене десь за 2-2,5 мільйони. Що для "Барселони" 5 мільйонів? Я спілкувався з хлопцями з Леганесу, які грали в Барселоні Б. Всі сказали, що краще не йти. Там тренування 40 хвилин, за цей час ти зробиш один ривок, або раз торкнешся м'яча. Я це почув і вирішив, що не маю бажання туди йти", – розповів Кравець.

Кравець – вихованець "Карпат". Захисник покинув львівський клуб у 2017 році, перебравшись в "Луго". Тоді гравцем цікавилося і "Динамо".

Взимку 2019 року українець перейшов у "Леганес". У січні поточного року Кравець повернувся в "Луго" на правах оренди. Українець провів шість матчів за клуб Сегунди, відзначившись однієї результативною передачею.

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