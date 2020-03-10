"Барселона" втратить неймовірну суму через коронавірус

Іспанська "Барселона" матч Ліги чемпіонів проти "Наполі" проведе за порожніх трибун. Причина – спалах коронавірусу в Європі, після якого в Іспанії обмежили масові заходи.

Через те, що матч відбудеться без глядачів, "Барселона" не дорахується мінімум 6 мільйонів євро. Це кошти, які мали б надійти від продажу білетів та продукції на стадіоні. Відповідну інформацію озвучив президент "Барселони" Жозеп Бартомеу.

"Нам дуже шкода, що це впливає на наших партнерів та вболівальників та загалом на футбол, але головне – здоров’я. З цим вірусом ми живемо у винятковій ситуації, і ми повинні нести спільну відповідальність за вирішення цієї проблеми", – заявив Бартомеу.

El presidente del FC Barcelona @jmbartomeu ha hablado sobre las afectaciones del coronavirus pic.twitter.com/HowRbWxpoS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 10, 2020

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Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Барселона" – "Наполі" відбудеться 18 березня на стадіоні "Камп Ноу".

Перший матч між цими командами закінчився внічию 1:1.

Окрім матчу "Барселона" – "Наполі", без глядачів також відбудуться матчі "Валенсія" – "Аталанта", "Баварія" – "Челсі" та ПСЖ – "Боруссія" в рамках раунду плей-офф Ліги чемпіонів.

Без глядачів відбудуться матчі чемпіонату Іспанії до кінця березня.

Матчі збірної України теж відбудуться без глядачів через спалах коронавірусу. 27 березня – проти Франції, а 31 – проти Польщі. Обидві ігри мали відбутися на виїзді.

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