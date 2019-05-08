"Барселона" забула про Мессі після ганебного фіаско в Ліверпулі

"Барселона" після програного матчу-відповіді проти "Ліверпуля" (0:4) примудрилась забути на стадіоні свою головну зірку Ліонеля Мессі.

Аргентинця відразу після гри повели на допінг-контроль. Він вийшов з роздягальні через дві години після закінчення матчу, повідомляє El Chiringuito.

Читайте також: "Ліверпуль" розтрощив "Барселону" й вийшов у фінал Ліги чемпіонів: відео

Схоже, "блаугранас" настільки були розчаровані, що аргентинець вчергове не став для них супергероєм, що навіть примудрились забути забрати його з "Енфілда". Коли автобус із командою вирушав в аеропорт, 5-разового володаря "Золотого м'яча" в ньому не опинилось.

Як зазначається, Мессі в результаті покинув стадіон через дві години. Гравця в індивідуальному порядку відвезли в аеропорт.

"Ліверпуль" вийшов у фінал найпрестижнішого клубного турніру Європи вдруге поспіль. Там підопічних Клоппа очікує протистояння з "Аяксом" або "Тоттенхемом". Матч між цими командами відбудеться у середу, 8 травня.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram