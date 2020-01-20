"Барселона" заледве перемогла "Гранаду" завдяки дотепному голу Мессі в більшості – відео

Іспанська "Барселона" мінімально перемогла "Гранаду" та надалі розділяє з "Реалом" перше місце в чемпіонаті.

Це був перший матч для нового наставника "Барселони" Кіке Сетьєна.

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І вже в цьому матчі він прищепив команді ту гру, яка була у його попередніх клубів. "Барселона" володіла м'ячем (83% за матч), чимало била по воротах. Але результату це не давало. Двічі можливість забити у першому таймі мав Мессі, але хибив.

Така ж гра продовжилася і у другому таймі. Та цього разу "Барселона" мало сама не пропустила, коли після удару Бріса Етекі м'яч влучив у штангу. На це господарі відповіли ударом Грізманна, з яким Сілва впорався.

Один з ключових епізодів матчу стався на 69-й хвилині, коли захисник "Гранади" Санчес отримав другу жовту картку та залишив команду в меншості. Вже після цього "Барселона" забила. Відаль дотепно віддав пас п'ятою на Мессі у штрафному майданчику, і аргентинець легко покотив його у кут воріт повз голкіпера.

Відеоогляд матчу Барселона – Гранада

Завдяки цій перемозі "Барселона" й надалі ділить з "Реалом" перші два місця. А новий тренер "синьо-гранатових" Кіке Сетьєн стартував з перемоги.