"Барселона" здійснила дорогоцінний обмін воротарями з "Валенсією"

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"Барселона" здійснила дорогоцінний обмін воротарями з "Валенсією"
"Барселона" здійснила дорогоцінний обмін воротарями з "Валенсією" / twitter.com/valenciacf?lang=uk

Каталонська "Барселона" та "Валенсія" здійснили дорогоцінний обмін воротарями. Яспер Сіллессен продовжить кар'єру у "Валенсії", а Нето переїде на "Камп Ноу".

Вартість переходу Нето з "Валенсії" у "Барселону" складе 26 мільйонів євро. Також 9 мільйонів євро складуть бонуси.

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Гравець підпише контракт з клубом на наступні чотири сезони, до кінця сезону 2022/23. Клаусула в контракті Нето буде встановлена на рівні 200 мільйонів євро.

У минулому сезоні 29-річний Нето зіграв за "Валенсію" 47 матчів у всіх турнірах. 14 матчів бразильський футболіст відстояв на нуль.

У свою чергу нідерландський воротар Яспер Сіллессен переходить з "Барселони" у "Валенсію" за 35 мільйонів євро. Контракт нідерландця з "кажанами" укладений до червня 2023 року. Відступні за футболіста складають 80 мільйонів євро.

30-річний Сіллессен у минулому сезоні зіграв тільки 11 матчів за "Барселону" у всіх турнірах. У його активі три сухі поєдинки.

 

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Трансфери ФК Барселона
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