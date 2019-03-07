"Барселона" мінімально поступилася "Жироні" у фіналі Суперкубка Каталонії: відео

"Жирона" перемогла "Барселону" в матчі за Суперкубок Каталонії – 1:0.

Барселона – Жирона 0:1

Гол: Стуані, 69 (пен)

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"Барселона" була представлена дублюючим складом, а єдиний м'яч з пенальті забив Крістіан Стуані.

Суперкубок Каталонії розігрується з 2014 року між двома найкращими командами Каталонії в таблиці іспанської ла ліги.

Раніше він був розіграний три рази між "Барселоною" і "Еспаньолом". "Барса" перемогла в 2014 (1:1, пенальті – 4:2) і 2018 (0:0, пенальті – 4:2) році, "Еспаньол" виграв в 2016 році з рахунком 1:0.

Спорт 24 писав, що "Реал" та "Барселона" зіграли друге "ель-класіко" за тиждень. І як у попередньому матчі, перемогу святкувала "Барселона".

Дивіться відеоогляд матчу Барселона – Жирона

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