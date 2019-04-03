"Барселона" зіграла внічию з "Вільярреалом" 4:4, зрівнявши рахунок на 90+3 хвилині: відео

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"Барселона" зіграла внічию з "Вільярреалом"
"Барселона" зіграла внічию з "Вільярреалом" / fcbarcelona.com

У рамках 30-го туру чемпіонату Іспанії, "Барселона" завітала до "Вільярреалу". На "Естадіо де ла Сераміка" команди забили вісім голів, але переможця так і не виявили.

Вільярреал – Барселона 4:4
Голи: Чуквуезе, 23, Токо-Екамбі, 50, Іборра, 62, Бакка, 80 – Коутіньо, 12, Малком, 16, Мессі, 90, Суарес, 90+3
Вилучення: Альваро Гонсалес, 86 (Вільярреал)

"Барселона" доволі швидко вийшла вперед. Вже на 16-ій хвилині каталонці були попереду у два м'ячі. Спочатку забив Коутіньо, а згодом і Малком. На це господарі у першому таймі відповіли лише голом Чуквуезе.

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Натомість "Вільярреал" тричі забив вже по перерві, повністю змінивши хід гри. Тож за хвилину до кінця основного часу вже вони були попереду 4:2. При цьому команда грала у меншості після вилучення Альваро Гонсалеса. І не втримала переможний результат.

Гол Мессі зі штрафного і точний удар Суареса вже на 90+3 хвилині звів матч до нічийного результату.

Відеоогляд матчу Вільярреал – Барселона

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Барселона
Джерело: 24 Канал
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