"Барселона" зіграє проти "Реалу" у спеціальних футболках: фото та відео
У середу, 6 лютого, "Барселона" зіграє перший матч півфіналу Кубка Іспанії проти "Реалу". На цей матч "синьо-гранатові" вийдуть у спеціальних футболках.
На футболках гравців їх прізвища будуть продубльовано і китайськими ієрогліфами.
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Таким чином клуб відсвяткує китайський Новий рік, який відзначають з 5 по 20 лютого у 2019 році.
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Варто зазначити, що чимало клубів (не лише футбольних) мають схожу традицію. Серед них і клуби НБА "Голден Стейт" та "Х'юстон". Таким чином вони залучають чималу аудиторію фанатів з Китаю.
Джерело: 24 Канал
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