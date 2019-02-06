"Барселона" зіграє проти "Реалу" у спеціальних футболках: фото та відео

У середу, 6 лютого, "Барселона" зіграє перший матч півфіналу Кубка Іспанії проти "Реалу". На цей матч "синьо-гранатові" вийдуть у спеціальних футболках.

На футболках гравців їх прізвища будуть продубльовано і китайськими ієрогліфами.

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Таким чином клуб відсвяткує китайський Новий рік, який відзначають з 5 по 20 лютого у 2019 році.

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? #ElClásico this Wednesday is going to be very special... The Barça players will wear their names in Chinese to celebrate the #ChineseNewYear



为庆祝中国新年，明晚的国家德比红蓝军团将身披印有中文名字的球衣 pic.twitter.com/vGTJLrXgRl — FC Barcelona (@FCBarcelona) 5 лютого 2019 р.

Варто зазначити, що чимало клубів (не лише футбольних) мають схожу традицію. Серед них і клуби НБА "Голден Стейт" та "Х'юстон". Таким чином вони залучають чималу аудиторію фанатів з Китаю.

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