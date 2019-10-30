"Барселона" знищила "Вальядолід", "Атлетіко" не переміг "Алавес": результати 11 туру Ла Ліги
З 29-го по 31 жовтня в Іспанії проходить 11 тур чемпіонату країни з футболу. Всі результати туру та відео голів дивіться у матеріалі Спорт24.
Алавес – Атлетіко 1:1
Голи: Перес, 83 – Мората, 70
Результати попереднього туру: "Гранада" перемогла "Бетіс", "Еспаньйол" здолав "Леванте"
Алавес – Атлетіко відеоогляд матчу
Барселона – Вальядолід 5:1
Голи: Лангле, 2, Відаль, 29, Мессі, 34, 75, Суарес, 77 – Кіко, 15
Турнірна таблиця Ла Ліги
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