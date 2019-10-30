"Барселона" знищила "Вальядолід", "Атлетіко" не переміг "Алавес": результати 11 туру Ла Ліги

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Ла Ліга: результати матчів та відео голів 11 туру
Ла Ліга: результати матчів та відео голів 11 туру / uefa.com

З 29-го по 31 жовтня в Іспанії проходить 11 тур чемпіонату країни з футболу. Всі результати туру та відео голів дивіться у матеріалі Спорт24.

Алавес – Атлетіко 1:1

Голи: Перес, 83 – Мората, 70

Результати попереднього туру: "Гранада" перемогла "Бетіс", "Еспаньйол" здолав "Леванте"

Алавес – Атлетіко відеоогляд матчу

Барселона – Вальядолід 5:1

Голи: Лангле, 2, Відаль, 29, Мессі, 34, 75, Суарес, 77 – Кіко, 15

Турнірна таблиця Ла Ліги

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ла Ліга
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