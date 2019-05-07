"Барселоні" на замітку – найвеличніші камбеки "Ліверпуля": відео

Перед англійським "Ліверпулем" стоїть непросте завдання у повторному матчі півфіналу Ліги чемпіонів проти "Барселони". "Мерсисайдці" на виїзді поступилися з розгромним рахунком 3:0 і спробують відігратися на рідному "Енфілді".

"Ліверпуль" давно охрестили королем камбеків, оскільки футболісти команди не здаються, який би не був результат на табло.

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Найвеличніший камбек "мерсисайдців" відбувся у 2005 році в Стамбулі. У фіналі Ліги чемпіонів англійцям протистояв "Мілан" на чолі з Карло Анчелотті. Після першого тайму "Ліверпуль" поступався з рахунком 3:0, однак по перерві відігрався.

Доля матчу вирішувалася у серії пенальті, де вирішальний удар з одинадцяти метрів не реалізував українець Андрій Шевченко. Цей фінал Ліги чемпіонів називають найбільш серцепадним, або ж "Стамбульським дивом".

Ще один пам'ятний камбек "Ліверпулю" вдався у сезоні 2015/2016. У чвертьфіналі підопічні Юргена Клоппа зустрічалися з його колишньою командою "Боруссією" Д. Перший матч команди зіграли внічию 1:1. А після першого тайму на "Енфілді" рахунок був 2:0 на користь "джмелів". Станом на 57 хвилину рахунок був 3:1 й "мерсисайдцям" потрібно було забити тричі, щоб вийти у півфінал.

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За півгодини "Ліверпуль" добився свого. Вирішальний гол у компенсований час забив центрбек Деян Ловрен і "Ліверпуль" переміг 4:3.

Мало матчів "Ліверпуля" обходяться без драми. У сезоні 2008/2009 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів "червоні" зустрічалися з "Челсі". Вигравши перший матч 2:0, "Ліверпуль" перемагав "синіх" на виїзді з рахунком 2:0. Однак ближче до завершення матчу програв 3:2. За дві хвилини "Ліверпуль" зумів забити два м'ячі й практично позбавив шансів "Челсі". "Аристократам" вдалося тільки зрівняти рахунок, а в півфінал вийшли саме "червоні".

Одним зі свіжих прикладів божевільної розв'язки є матч "Ліверпуля" у чемпіонаті Англії проти "Норвіча" у 2016 році. Після першого тайму "Норвіч" перемагав 2:1, і по перерві збільшив рахунок до 3:1. Після цього "мерсисайдці" не тільки зрівняли рахунок у грі, але й вийшли вперед. Найбільш драматичними були останніх хвилини. У компенсований час "Норвіч" зрівняв рахунок, однак "Ліверпуль" на останніх секундах вирвав перемогу 5:4.

Різницю у три голи в плей-офф Ліги чемпіонів відігравали тільки "Рома" та "Депортіво". Італійці в минулому сезоні пройшли "Барселону" після поразки на "Камп Ноу" 4:1, а "Депортіво" у сезоні 2003/2004 вибив "Мілан" також після виїзної поразки 4:1.

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