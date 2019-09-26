"Барселону" покарали через трансфер Грізманна: кумедна сума штрафу

"Барселона" була покарана за те, що розпочала переговори з нападником Антуаном Грізманном за спиною в "Атлетіко". Однак сама сума виявилася просто сміхотворною.

Федерація футболу Іспанії оштрафувала "Барселону" лише на 300 євро. Хоча могли мати значно серйозніше покарання – один матч на домашньому стадіоні "Камп Ноу" без глядачів.

Скандал з переходом Грізманна в "Барселону" Французький нападник Антуан Грізманн перейшов в "Барселону" з "Атлетіко" влітку 2019 року. "Синьо-гранатові" за нього заплатили 120 мільйонів євро. Саме така сума була записана у нього в контракті, якби його намагалися купити після 1 липня. Для охочих купити Грізманна до 1 липня 2019 року ця сума становила 200 мільйонів євро. "Атлетіко" вирішив подати до суду, адже "Барселона". за їх даними, розпочала переговори з гравцем за їх спиною, і домовилася з ним про перехід ще до 1 липня.

Читайте також: "Баварія" погрожує не відпускати своїх футболістів у збірну Німеччини через воротаря "Барселони"

Варто відзначити, що матч без глядачів став би для "Барселони" значно гіршим покаранням. Для прикладу, найдешевший квиток на домашній матч на "Камп Ноу" коштує 49 євро. На останній матч проти "Бетіса" прийшло понад 70 тисяч глядачів. Наступні домашні матчі в чемпіонаті Іспанії "Барселона" проведе проти "Севільї" (6 жовтня) та "Реалу" (26 жовтня). Квитків на цей матч немає у продажі.