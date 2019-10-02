Барселона – Інтер: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 2 жовтня, "Барселона" на домашньому полі зіграє проти "Інтера" в рамках другого раунду кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у поєдинку.

Барселона – Інтер прогноз букмекерів

"Барселона" змушена грати без Ліонеля Мессі і поки переживає досить непростий період. Втім, в чемпіонаті Іспанії команда в минулому турі обіграла "Хетафе" і підтяглася до лідера, відстаючи від "Реала" всього на 2 пункти. Важлива перемога в психологічному плані, однак тепер каталонцям належить більш серйозний виклик, а саме домашній поєдинок з "Інтером" у Лізі чемпіонів.

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Влітку міланська команда не тільки придбала наставника Антоніо Конте, але і підписала Дієго Годіна, Алексіса Санчеса і Ромелу Лукаку. Таке посилення принесло миттєвий ефект, і в чемпіонаті Італії "Інтер" поки йде без втрат, набравши 18 очок після 6-ти турів і випереджаючи "Ювентус".

Поєдинок другого туру Ліги чемпіонів "Барселона" – "Інтер" відбудеться в Барселоні на стадіоні "Камп Ноу", 2 жовтня. Початок матчу – 22:00 за київським часом.

Прогноз PariMatch

Їх експерти прогнозують перемогу "Барселони" з коефіцієнтом 1,55. На перемогу "Інтера" коефіцієнт 5,90. Нічия у матчі – 4,50.

Також у матчі очікується чимала кількість голів. Ставка на "тотал матчу більше 2,5" – лише 1,67, натомість "тотал матчу менше 2,5" – 2,28.

Варто зазначити, що найбільше шансів забити має Луїс Суарес – 1,87 на його гол у цьому матчі. Наступний у списку серед ймовірних авторів голів – Антуан Грізманн – 2,25. На гол Ромелу Лукаку коефіцієнт 3,15.

Прогноз Favorit

Тут теж букмекер віддає перемогу "Барселоні" з аналогічним коефіцієнтом 1,55. Щодо перемоги "Інтеру", то на них приймають з вищим показником 6,25. Нічия – 4,30.

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Щодо голів, то тут вважають, що глядачі на "Камп Ноу" стануть свідками взяття воріт в обох таймах – коефіцієнт 1,54 на це. На те, що такого не станеться – 2,38.

Прогноз Marathon bet

Найвищий коефіцієнт на перемогу "Барселони" тут – 1,58. Перемога "Інтера" – 5,85. Нічия – 4,50.

Букмекери очікують, що буде забито три голи. Ставка "тотал матчу більше 3,0" –1,74, у той час як "тотал матчу менше 3,0" – 2,09.