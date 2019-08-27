Башенко не визнає зміну президента Федерації велоспорту та наполягає на новому голосуванні

Екс-президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко не згоден зі зміною глави ФВСУ.

В середині серпня на позачерговій конференції ФВСУ Андрій Гривко був обраний президентом організації.

Має ж сміливість.. Башенко про скандал із Соловей: Може, це не Анна писала, а я піддався на провокацію?

Башенко зі сторінки Федерації велоспорту в Facebook стверджує, що під час конференції рішення приймалися з порушеннями Статуту ФВСУ. За його словами:

делегат від Львівської області Попович сфальсифікував свій мандат;

делегат від Рівненської області Федорчук не мав повноважень бути представником області на конференції;

делегат від Запорізької області Бородай не є членом Федерації велоспорту;

делегат від Волинської області Лагодінскій не має ніякого відношення до волинської Федерації велоспорту.

Також Башенко зазначає, що на конференції були відсутні представники Києва, Київської, Луганської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Черкаської та Кіровоградської областей.

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Башенко нагадав в пості про конференцію, яка призначена на 15 листопада. Саме там він хоче проголосувати за нового президента Федерації велоспорту України.

Що відомо про скандал?

Велогонщиця Ганна Соловей стала чемпіонкою II Європейських ігор у гонці за очками. Проте, Федерація велоспорту України на своїй сторінці у Facebook привітала з цим досягненням не її, а голову Київської міської федерації велоспорту Мухомора C.В.



Славнозвісний пост з привітанням Ганни Соловей від Федерації велоспорту України

Це обурило Ганну. За її словами, Мухомор не має до її успіху ніякого відношення. "Хотілось би знати, чому ви вітаєте незнайому мені людину, якої я ніколи не бачила. Цей чоловік не допомагав мені в підготовці до змагань абсолютно нічим. При цьому ви берете мою світлину та мій результат", – заявила чемпіонка.

З відповіддю пан Башенко не забарився. Причому відповів у дуже хамовитому стилі, зовсім не притаманному для очільника профільної федерації.

Аню, дивись, як ми будемо навчатись. Ти відкрила рот, тепер ти будеш за це відповідати. Їздиш на моєму велосипеді, їздиш в моїй формі, на голові у тебе мій шолом. Чого ти ще хочеш, щоб я тебе возив? Я не Базін, запам’ятай, принцесо. Будеш робити роботу – приймемо тебе, будеш смердіти – проженемо і не згадаємо як звали,

– відповів Башенко.

Соловей заперечила Башенку, написавши, що з переліченого йому належить лише велосипед, який "не витримав і року". Натомість Олександр додав, що через порушення умов контракту із федерацією Ганна тепер не має права бути в збірній України. "А святе місце пустим не буває", – грізно підсумував керівник.