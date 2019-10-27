Башенко, якого звільнили через Соловей, обізвав нового главу Федерації велоспорту: Хто ти моль?

Колишній президент Федерації велоспорту України Володимир Башенко обізвав нового главу Андрія Гривко. Башенко назвав Гривка "міллю".

Наприкінці літа Башенка офіційно звільнили з Федерації велоспорту через скандал з Ганною Соловей. Однак Башенко не згоден зі зміною президента ФВУ та називає себе чинним главою.

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У фейсбуці на сторінці Федерації велосипедного спорту України він опублікував текст про нового главу ФВСУ Андрія Гривка.

"Дозвольте ознайомити Вас із черговим опусом колишнього невдахи спортсмена Гривка. Андрій на жаль не може й досі втямити, що його використовує шайка з Київського велотреку для досягнення своїх вузько спрямованих цілей – здаємо за 60 тисяч доларів на місяць паркомісця та носимо гроши керівництву Шевченківської адміністрації. А де ж та тямя візьметься коли невдаха гонщик навіть не має вищої освіти? Але ж до Гривка є одне питання. До речі це й питання до телеканалу УА Перший.

Шановний Андрій, ти обізвав себе найтитулованішим велосипедистом України. А до того, щоб хизуватися своїми ганебними результатами чи спитав ти дозволу у Олімпійських чемпіонів Чуканова Анатолія Олексійовича, Мовчана Валерія Івановича, Семенця Володимира Івановича? Чи може ти почистив взуття багаторазовим чемпіонам світу Феденку, Чернявському, Симоненку, Матвєєву? Хто ти моль? Відповідаю.

Відповідно рейтингу UCI спортсмен Гривко займає почесне 2299 місце. А його колега з Миколаєва Віталій Буц 231 номер в світовому рейтингу. А те що Андрій отримує зарплатню в Мінмолодьспорту ніби він заробляє очки для України на Олімпіадув Токіо це нормально? Нуль очков у Гривка, який їсть з коштів платників податків проти 370 очків Буца. Тож передамо привіт журналістам УА Перший – соромно. Шановні члени Федерації. Вшануймо найтитулованішого майстра брехні!", – йдеться на сторінці ФВСУ.

(Цитата подана без змін!)



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Що відомо про Андрія Гривка?

Український професійний велогонщик, шестиразовий чемпіон України в гонці з роздільним стартом. Брав участь у літніх Олімпійських іграх в Пекіні у 2008 році, де в гонці з загальним стартом зійшов з дистанції, а в гонці з роздільним стартом фінішував 31.

На чемпіонаті світу з шосейних велогонок 2010 у Мельбурні Гривко зайняв 15 місце. Срібний призер Європейських ігор 2015 року. Переможець Туру Середземномор'я. Змінив Башенка на посаді президента ФВСУ.