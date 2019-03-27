Баскетбол: "Маямі" вивів з обігу номер легендарного гравця, який закінчив кар'єру

У "Маямі" відбулася церемонія виведення з обігу майки з номером "1". Саме під нею за команду виступав баскетболіст Кріс Бош.

Гравець закінчив кар’єру ще у 2017 році. Та в баскетбол він не грав з лютого 2016 року. Все через тромб у його нозі. Лікарі встановили, що гра у баскетболі може мати летальні наслідки через його стан здоров’я.

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У лютому 2019 року Кріс Бош вирішив остаточно закінчити кар’єру баскетболіста.

У "Маямі" на матчі 26 березня показали триб’ют-відео на честь Кріса Боша.

А також вивели з обігу майку з номером "1", під яким за команду виступав баскетболіст. Її урочисто підняли під дах "Амерікан-Ерлайнс-арена", де виступає команда.

The Miami HEAT No. 1 ️ Retired! pic.twitter.com/ZaWOsx0ptO — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 27 березня 2019 р.

Кріс Бош став четвертим гравцем в історії клубу, чий номер виведений з обігу.

На урочистій церемонії з цієї нагоди Кріс Бош видав свій знаменитий крик "COME ONNNNNNNN".

Кріс Бош виступав за "Маямі Хіт" з 2010 по 2017 роки. За цей час він виграв з командою два титули чемпіона НБА.