Баскетбол: "Мілуокі" завдяки неймовірному ривку наприкінці матчу переміг "Торонто"

У фіналі Східної конференції НБА відбувся перший фінальний матч – "Мілуокі" приймали "Торонто". І виграли цю гру, повівши у серії до чотирьох перемог.

Хоча ще у першій чверті баскетболісти "Торонто" довели, що не випадково грають у фіналі Сходу. Їм вдався ривок у матчі 0:16. Тож ще у першій чверті "Репторс" мали хорошу перевагу у рахунку. Її вони активно втримували другу та третю чверть.

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Але на останню 12-хвилинку сил вже не вистарчило. "Торонто" набрав лише 17 очок, на противагу 32 очками "Мілуокі". При цьому "Бакс" закінчили гру ривком 10:0.

Мілуокі – Торонто 108:100 (23:34, 28:25, 25:24, 32:17). Рахунок у серії 1:0