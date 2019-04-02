Баскетбол: минулорічні чемпіони "Черкаські Мавпи" вилетіли з чвертьфіналу Суперліги

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Минулорічні чемпіони "Черкаські Мавпи" вилетіли з чвертьфіналу Суперліги
Минулорічні чемпіони "Черкаські Мавпи" вилетіли з чвертьфіналу Суперліги / mavpabasket.com

"Черкаські мавпи" склали повноваження чемпіона України з баскетболу – вони вилетіли у стартовому раунді плей-оф. Чорно-білі драматично поступилися тріумфаторові регулярної частини сезону "Запоріжжю".

Доля зустрічі вирішилася на останніх секундах.

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Ще за хвилину до фінальної сирени рахунок був рівним. Лідер господарів Холтон вийшов на лінію штрафних і впорався з хвилюванням. Саме цей кидок у підсумку став вирішальним. Гості не змогли зрівняти рахунок – 81:80.

Капітан команди "Черкаських мавп" Олександр Кольченко висловив щирі слова вдячності кожному, хто був з ними протягом усього сезону.

Хтось любив, хтось критикував, але не дивлячись на труднощі, обставини і зайнятість був завжди з нами і заряджав нас енергією і змушував боротися в найважчих моментах. Дякую, що ви були з нами від початку і до кінця. Нехай цей сезон буде самим непростим з тих, що клубу ще належить провести! Бажаю всім нам бути здоровими і любити баскетбол. Щиро Ваш, кеп,
– написав він у соцмережі.

"Черкаські Мавпи" вилетіли з чвертьфіналу Суперліги: відео найцікавіших моментів

"Запоріжжя" прорвалося до півфіналу Суперліги, де зіграє з "Київ Баскетом", який у вирішальному поєдинку обіграв "Миколаїв".

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Теги: Спорт Баскетбол БК Черкаські Мавпи Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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