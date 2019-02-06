Баскетбол: "Політехнік" сенсаційно розгромив "Дніпро"

У матчі регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу "Дніпро" несподівано в гостях поступився "Політехніку".

"Політехнік" – "Дніпро" 80:73 (20:15, 20:18, 29:16, 11:24)

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Харківські баскетболісти протягом усього матчу лідирували в рахунку. Перевага команди доходило до 20 очок.

Щоправда, гості дуже швидко стали надолужувати згаяне, і коли не минуло й половини останньої чверті, відставання скоротилося всього до 7 очок. Але на цьому все і закінчилося. Максимум, що вдалося гостям в час, що залишився, це скоротити розрив до 5 очок, але не більше.

Завдяки перемозі "Політехнік" продовжує погоню за "Одесою", яка знаходиться на 6 місці в турнірній таблиці, "Дніпро" ж після цієї зустрічі ускладнив собі ситуацію в боротьбі за лідерство в Суперлізі.

"Політехнік" наступний поєдинок зіграє 13 лютого вдома проти "Запоріжжя". "Дніпро" також вдома зіграє проти "Запоріжжя", але 15 лютого.

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