Баскетбол: "Політехнік" сенсаційно розгромив "Дніпро"

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"Політехнік" переміг "Дніпро"
"Політехнік" переміг "Дніпро" / ФБУ

У матчі регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу "Дніпро" несподівано в гостях поступився "Політехніку".

"Політехнік" – "Дніпро" 80:73 (20:15, 20:18, 29:16, 11:24)

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Харківські баскетболісти протягом усього матчу лідирували в рахунку. Перевага команди доходило до 20 очок.

Щоправда, гості дуже швидко стали надолужувати згаяне, і коли не минуло й половини останньої чверті, відставання скоротилося всього до 7 очок. Але на цьому все і закінчилося. Максимум, що вдалося гостям в час, що залишився, це скоротити розрив до 5 очок, але не більше.

Завдяки перемозі "Політехнік" продовжує погоню за "Одесою", яка знаходиться на 6 місці в турнірній таблиці, "Дніпро" ж після цієї зустрічі ускладнив собі ситуацію в боротьбі за лідерство в Суперлізі.

"Політехнік" наступний поєдинок зіграє 13 лютого вдома проти "Запоріжжя". "Дніпро" також вдома зіграє проти "Запоріжжя", але 15 лютого.

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Теги: Спорт БК Дніпро БК Політехнік Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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