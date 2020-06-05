Український баскетболіст Святослав Михайлюк, який виступає у США за "Детройт", взяв участь у мирній демонстрації. Михайлюк разом з тренерами і гравцями "Детройта" вийшли на вулиці на знак протесту проти расової дискримінації у США.

Як повідомляє Bardown, крім Михайлюка, учасниками мирної демонстрації стали головний тренер Дуейн Кейсі з помічниками, а також гравці – Люк Кеннард, Брюс Браун, Секу Думбуя і Брендон Найт.

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Мирна акція баскетболістів була спричинена вбивством афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі.



Святослав Михайлюк на мирній акції у США / Фото bardown.com

Михайлюка розкритикували фанати

Святослав Михайлюк декілька днів тому опублікував пост в Instagram, в якому підтримав протести у США.

У відповідь баскетболіст НБА отримав критику від українських вболівальників, які звинуватили Михайлюка у байдужості до подій в Україні.

"Де ж ваша підтримка тих, хто постраждав від поліцейського свавілля в Україні? А, дійсно, це не модно", – написав Ігор Жирнов.

Михайлюк запропонував переглянути його попередні дописи. "Погортай пости мої, і побачиш", – написав баскетболіст.

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У відповідь Михайлюку заявили, що він лідер громадської думки і повинен порушувати теми безкарності поліцейських.

"Про тих, хто скоїли злочини в Кагарлику, вбили дитину в минулому році. Але чомусь на це уваги не звертається. Зате, коли горять ліси в Австралії, вбивають афроамериканців у США, всім є діло. А ось коли горіли ліси Чорнобиля і Житомирщини, цього не бачили", – написав Жирнов.

Михайлюк відписав, що його не було на світі, коли горів Чорнобиль. Баскетболіст, мабуть, подумав про Чорнобильську катастрофу у 1986 році.

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За словами баскетболіста, через інформаційне поле, в якому він живе, частина новин до нього не доходять.

І ті новини, які ви мені зараз приводите, мені на часточку важче знаходити ніж вам, адже я живу в іншій країні і до мене приходять більш глобальні новини. А на цей момент підтримую те, що у мене проходить перед носом і те, що я бачу кожен день. Тому як ви хочете, щоб я підтримував ті новини які ви мені навели в приклад?,

– відповів Святослав.

"Ось бачите, ви навіть не знаєте, які страшні пожежі були цієї весни в Україні", – завершив Жирнов.

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