Баскетболіст Михайлюк взяв участь у протесті у США: українець "отримав на горіхи" від фанатів
Український баскетболіст Святослав Михайлюк, який виступає у США за "Детройт", взяв участь у мирній демонстрації. Михайлюк разом з тренерами і гравцями "Детройта" вийшли на вулиці на знак протесту проти расової дискримінації у США.
Як повідомляє Bardown, крім Михайлюка, учасниками мирної демонстрації стали головний тренер Дуейн Кейсі з помічниками, а також гравці – Люк Кеннард, Брюс Браун, Секу Думбуя і Брендон Найт.
До речі Зірковий баскетболіст ЛеБрон Джеймс зніме кіно про расизм
Мирна акція баскетболістів була спричинена вбивством афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі.
Святослав Михайлюк на мирній акції у США / Фото bardown.com
Михайлюка розкритикували фанати
Святослав Михайлюк декілька днів тому опублікував пост в Instagram, в якому підтримав протести у США.
У відповідь баскетболіст НБА отримав критику від українських вболівальників, які звинуватили Михайлюка у байдужості до подій в Україні.
"Де ж ваша підтримка тих, хто постраждав від поліцейського свавілля в Україні? А, дійсно, це не модно", – написав Ігор Жирнов.
Михайлюк запропонував переглянути його попередні дописи. "Погортай пости мої, і побачиш", – написав баскетболіст.
Читайте також Українські спортсмени підтримують протести в США та мовчать про свавілля в Україні
У відповідь Михайлюку заявили, що він лідер громадської думки і повинен порушувати теми безкарності поліцейських.
"Про тих, хто скоїли злочини в Кагарлику, вбили дитину в минулому році. Але чомусь на це уваги не звертається. Зате, коли горять ліси в Австралії, вбивають афроамериканців у США, всім є діло. А ось коли горіли ліси Чорнобиля і Житомирщини, цього не бачили", – написав Жирнов.
Михайлюк відписав, що його не було на світі, коли горів Чорнобиль. Баскетболіст, мабуть, подумав про Чорнобильську катастрофу у 1986 році.
Варте уваги Правосуддя для Флойда: як спортсмени виступили проти вбивства, яке сколихнуло США
За словами баскетболіста, через інформаційне поле, в якому він живе, частина новин до нього не доходять.
І ті новини, які ви мені зараз приводите, мені на часточку важче знаходити ніж вам, адже я живу в іншій країні і до мене приходять більш глобальні новини. А на цей момент підтримую те, що у мене проходить перед носом і те, що я бачу кожен день. Тому як ви хочете, щоб я підтримував ті новини які ви мені навели в приклад?,
– відповів Святослав.
"Ось бачите, ви навіть не знаєте, які страшні пожежі були цієї весни в Україні", – завершив Жирнов.
Вбивство Джорджа Флойда: головне
- 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком.
- Під час затримання поліцейський Дерек Шовін став Флойду коліном на шию. На відео затримання видно, як Флойд благав відпустити його.
- Коли медики приїхали, Флойд затих і припинив благати про допомогу. Наступного дня чоловік помер.
- США сколихнули масові протести, які тривають досі. У Вашингтоні та в інших великих містах США оголосили комендантську годину.
- Протести вийшли за межі США. Зокрема, мітингували у Парижі, Амстердамі та Лондоні.
- 4-го червня у Міннеаполісі пройшла церемонія прощання з Джорджем Флойдом. Під час церемонії пам’ять Флойда вшанували мовчанням, воно тривало 8 хвилин та 46 секунд.
- Саме стільки часу поліцейський Дерек Шовін придавлював коліном шию афроамериканця.