Баскетболіст "Барселони" допоможе збірній України у матчах проти Чорногорії та Словенії

Центровий іспанської "Барселони" Артем Пустовий усе ж таки приєднається до лав національної збірної України на вирішальні матчі кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти Чорногорії (22 лютого) та Словенії (25 лютого).

Клуб Пустового спочатку не відпускав українця до лав збірної. Але в підсумку пішов назустріч Федерації баскетболу України та гравцеві, дозволивши йому приєднатись до табору національної команди.

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У четвер, 21 лютого, "Барселона" нашого центрового в домашньому матчі Євроліги грає вдома проти "Басконії". Й одразу після гри Пустовий вирушить до лав збірної України, яка зіграє матч проти Словенії у п'ятницю, 22 лютого.

Бігмен взяв участь у 6 матчах поточного відбору на ЧС-2019, в яких набирав 5,0 очка, робив 2,8 підбирання та 1,2 передачі в середньому за 14,3 хвилини на майданчику в майці збірної України.