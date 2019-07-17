Баскетболіст "Детройта" підтримав двох кандидатів у нардепи: відео

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / GETTY IMAGES

Гравець баскетбольного клубу "Детройт" Святослав Михайлюк взяв участь у передвиборчій агітації. Баскетболіст американського клубу підтримав двох кандидатів.

Михайлюк, який грав за "Лейкерс", закликав підтримати кандидата по 194-му округу Олександра Згіблова й кандидата по 195-му округу Володимира Гриценка.

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Обидва представляють "Партію вільних демократів".

Згіблов є почесним президентом баскетбольного клубу "Черкаські Мавпи", а Гриценко – директор клубу. Як відомо, Михайлюк вихованець черкаського клубу.

 

 

Михайлюк висловив підтримку Згіблову та Гриценку

Вихованець черкаського баскетболу гравець НБА та збірної України - Святослав Михайлюк висловив підтримку на майбутніх парламентських виборах почесному президенту клубу - Олександр Згіблов та директору "Черкаських Мавп" - Володимир Гриценко

Опубліковано БК Черкаські Мавпи Вівторок, 16 липня 2019 р.

 

 

Михайлюк не перший український спортсмен, який висловив підтримку тим чи іншим політичним силам. Це вже зробили футболісти Роман Зозуля та Євген Селезньов.

Український боксер Арнольд Хегай підтримав кандидата від "Слуги народу". Чемпіон II Європейських ігор Олександр Хижняк закликав голосувати за кандидата від "Опозиційного блоку".

Зіркові українські боксери Олександр Усик та Олександр Гвоздик в Харкові підтримали кандидата від партії "Слуга народу" Вадима Воскобойнікова.

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

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Теги: Парламентські вибори 2019 Спорт Новини Спорту Баскетбол Святослав Михайлюк
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