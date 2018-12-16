Баскетболіст "Голден Стейт" брутально повалив партнера Михайлюка, ледь не виникла бійка: відео

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Баскетболіст "Голден Стейт" брутально повалив гравця "Лейкерс"
Баскетболіст "Голден Стейт" брутально повалив гравця "Лейкерс" / GETTY IMAGES

У матчі регулярного чемпіонату НБА між "Голден Стейт" та "Лейкерс" українця Святослава Михайлюка ледь не сталася бійка.

Центровий господарів Демаркус Казінс у третій чверті під час атаки повалив на паркет гравця "Лейкерс" Кайла Кузма.

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Казінс, зріст якого складає 211 см, а вага 122 кг, реалізував данк, проте всією вагою наштовхнувся на Кузма, який впав та ледь не зазнав травми.

Після епізоду Демаркус ледь не поліз у бійку, оскільки гравець "Лейкерс" був переконаний, що мав місце фол. Центрового "Голден Стейт" зупинили партнери по команді.

 

 

Перемогу в матчі здобули саме господарі – 115:101.

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Теги: Спорт Баскетбол NBA
Джерело: 24 Канал
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