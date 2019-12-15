Баскетболіст "Миколаєва" встановив новий рекорд результативності сезону, набравши 48 очок: відео

Захисник "Миколаєва" Квентін Петерсон у другому матчі поспіль оновив рекорд результативності сезону в Суперлізі Парі-Матч.

У неділю, 15 грудня, Петерсон набрав 48 очок у виїзній грі проти "Дніпра". Американець оновив один з рекордів ще до великої перерви, провівши найрезультативнішу половину сезону. За підсумками двох чвертей Петерсон набрав 30 очок, реалізувавши 11 з 18 кидків з гри, зокрема 7 з 12 триочкових.

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Завершив матч лідер "Миколаєва" з 48 очками в активі (7/15 двоочкових, 9/18 триочкових, 7/8 штрафних), 7 підбираннями, 4 передачами та 3 перехопленнями при 6 втратах і 4 фолах (РЕ 38).

Відео результативної гри Петерсона, коли він набрав 48 очок за матч

Та результативна гра Петерсона не допомогла "Миколаєву". Команда поступилася "Дніпру" 87:94.

Однак відзначимо, що 48 очок за матч не є найрезультативнішим в історії Суперліги. У сезоні 2012/13 Ренді Кулпеппер з "Ферро" набрав 50 очок за матч. У сезоні 2015/16 Артем Швец з "інфізу" повторив цей показник.