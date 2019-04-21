Баскетболіст нахабно кинув м'яч у суддю, за що був вигнаний з майданчика: відео

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Баскетболіст нахабно кинув м'яч у суддю, за що був вигнаний з майданчика: відео

Під час матчу плей-офф НБА між "Сан-Антоніо" та "Денвером", захисник команди господарів ДеМар ДеРозан отримав вилучення. Гравець не стримав емоцій під час фолу.

У четвертій чверті гравець намагався пройти під кільце для кидка, але сфолив. Після сирени він обурився таким рішенням та зі всієї сили кинув м'яч у бік арбітра. Саме за цей фол ДеМар ДеРозан отримав технічний фол і покинув майданчик.

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Відео фолу ДеМара ДеРозана

"Денвер" переміг на виїзді 103:117 та зрівняв рахунок у серії 2:2

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Теги: Спорт NBA Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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