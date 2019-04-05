Баскетболіст НБА курйозно впав з двометрової висоті після красивого данку: відео
У матчі регулярного чемпіонату з баскетболу НБА між "Сакраменто" та "Клівлендом" стався курйозний момент за участі гравця "Кінгз".
У кінці першої чверті баскетболісти "Клівленда" втратили м'яч в атаці, який перехопив Корі Брюер.
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Форвард "Сакраменто" скористався помилкою гравців "Клівленда" й самостійно оформив данк.
Але при цьому 33-й номер курйозно впав і не відразу зміг підвестися.
Зароблені два очки стали єдиними в активі Брюера у цьому матчі. Також він віддав 1 результативну передачу та зробив 1 підбирання.
"Сакраменто" ж перемогло "Клівленд" з рахунком 117:104.
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