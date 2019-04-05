Баскетболіст НБА курйозно впав з двометрової висоті після красивого данку: відео

609 Читать новость на русском
Корі Брюер
Корі Брюер / twitter.com/Black_WhiteNYC

У матчі регулярного чемпіонату з баскетболу НБА між "Сакраменто" та "Клівлендом" стався курйозний момент за участі гравця "Кінгз".

У кінці першої чверті баскетболісти "Клівленда" втратили м'яч в атаці, який перехопив Корі Брюер.

Дивіться також: Епізод за участі українця Леня потрапив у топ-10 моментів дня НБА: відео

Форвард "Сакраменто" скористався помилкою гравців "Клівленда" й самостійно оформив данк.

Але при цьому 33-й номер курйозно впав і не відразу зміг підвестися.

Зароблені два очки стали єдиними в активі Брюера у цьому матчі. Також він віддав 1 результативну передачу та зробив 1 підбирання.

"Сакраменто" ж перемогло "Клівленд" з рахунком 117:104.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Зеленський здав кров перед дебатами: фото та відео
сьогодні
12444
Теги: Спорт Баскетбол NBA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Баскетболіст НБА курйозно впав з двометрової висоті після красивого данку: відео
сьогодні 12:38 Баскетболіст НБА курйозно впав з двометрової висоті після красивого данку: відео
609
Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
1 квітня 20:28 Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
7108
Топ-10 українських футболістів-красунчиків
4 квітня 22:45 Топ-10 українських футболістів-красунчиків
Олена Кандяк 276
Журнал Spiegel виграв справу проти Роналду: вони писали про його махінації з податками
4 квітня 20:49 Журнал Spiegel виграв справу проти Роналду: вони писали про його махінації з податками
130
Зінченко розповів про деталі своєї травми та коли повернеться на поле
4 квітня 18:11 Зінченко розповів про деталі своєї травми та коли повернеться на поле
369
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук