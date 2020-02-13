Баскетболіст НБА курйозно закинув м'яч у власний кошик: відео
1
У середу у США відбувся матч НБА між "Міннесотою" та "Шарлот". Поєдинок завершився перемогою гостей з рахунком 115:108, але найбільше запам'ятався курйозним моментом.
Центровий "Шарлотт" Бісмак Бійомбо закинув у власне кільце в кінцівці матчу.
Дивіться також: Михайлюк повернувся після травми і результативно зіграв в НБА: відео
Бійомбо випадково переправив м'яч у кільце "Хорнетс" під час спроби взяти підбір за рахунку 104:100 за 2 хвилини 9 секунд до завершення зустрічі.
У підсумку, баскетболісти "Шарлот" виправили помилку партнера та здобули перемогу в матчі.
цікаві моменти в нба
сьогодні
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Скільки насправді заробляють футболісти київського "Динамо": клуб опублікував деклараціїсьогодні , 10:14
-
Жалюгідні зарплати гравців "Динамо", нова дата бою Постола та інші новини спорту 12 лютогосьогодні , 07:30
-
"Динамо" U-19 вилетіло з Ліги чемпіонів, програвши в серії пенальті загребському "Динамо"12 лютого , 19:10
Коментарі