Баскетболіст НБА курйозно закинув м'яч у власний кошик: відео

У середу у США відбувся матч НБА між "Міннесотою" та "Шарлот". Поєдинок завершився перемогою гостей з рахунком 115:108, але найбільше запам'ятався курйозним моментом.

Центровий "Шарлотт" Бісмак Бійомбо закинув у власне кільце в кінцівці матчу.

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Бійомбо випадково переправив м'яч у кільце "Хорнетс" під час спроби взяти підбір за рахунку 104:100 за 2 хвилини 9 секунд до завершення зустрічі.

У підсумку, баскетболісти "Шарлот" виправили помилку партнера та здобули перемогу в матчі.