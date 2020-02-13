24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Баскетболіст НБА курйозно закинув м'яч у власний кошик: відео

1
Бісмак Бійомбо / forbes.com

У середу у США відбувся матч НБА між "Міннесотою" та "Шарлот". Поєдинок завершився перемогою гостей з рахунком 115:108, але найбільше запам'ятався курйозним моментом.

Центровий "Шарлотт" Бісмак Бійомбо закинув у власне кільце в кінцівці матчу.

Дивіться також: Михайлюк повернувся після травми і результативно зіграв в НБА: відео

Бійомбо випадково переправив м'яч у кільце "Хорнетс" під час спроби взяти підбір за рахунку 104:100 за 2 хвилини 9 секунд до завершення зустрічі.

У підсумку, баскетболісти "Шарлот" виправили помилку партнера та здобули перемогу в матчі.

цікаві моменти в нба
Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
47275
Автор: Михайло Гема
Теги: NBA Спорт Баскетбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
12 лютого 20:15 Команда Renault дивно представила болід Формули-1 2020 року – фото
Юрій Семенюк 155
12 лютого 17:49 Red Bull другим показав болід на новий сезон Формули-1 – фото
Юрій Семенюк 146
12 лютого 15:52 Китайські спортсмени пробігають марафон по своїй квартирі під час епідемії коронавірусу
Юрій Семенюк 190
12 лютого 13:04 Президент ФБУ Продивус отримав третину гонорару за мій перехід у профі, – український боксер
Ігор Саджениця 917
12 лютого 10:10 Хто найпопулярніший спортсмен України: топ-10 за кількістю підписників в Instagram
Андрій Тудовші 890
Новини
Більше новин
Залиште відгук