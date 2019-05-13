Баскетболіст НБА побився з росіянами у Латвії: відео

Баскетболіст клубу НБА "Даллас Меверікс" Крістапс Порзінгіс побився c росіянами в Лієпаї.

Порзінгіс проводив час в клубах і барах рідного міста. У якийсь момент він вступив в конфлікт з групою росіян, які висловили невдоволення у зв'язку з його переходом з "Нью-Йорка" в "Даллас" по ходу сезону.

До слова: Баскетболісти влаштували масову бійку під час матчу плей-офф НБА

Відзначається, що Порзінгісу під час бійки завдали удару предметом. Імовірно це був стілець.

Бійку вдалося зупинити після втручання служби безпеки клубу.

На відео потрапив кінець сутички. На ньому Порзінгіс знятий з розбитим обличчям і в розірваній футболці.

According to TMZ, Kristaps Porzingis got into a fight in Latvia with some Russians who were upset that he’s no longer on the Knicks. Apparently Porzingis was clubbing. Here is the video of the aftermath. pic.twitter.com/dWdB66fUYt — Stefan Bondy (@SBondyNYDN) 12 травня 2019 р.

Варто нагадати, що Порзінгіс пропустив увесь сезон 2018-2019 через травму хрестоподібних зв'язок коліна. Однак в лютому 2019 року він перейшов з "Нью Йорка" до "Далласа".