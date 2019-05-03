Баскетболіст підло вдарив у пах суперника та жбурнув м'яч в іншого під час матчу НБА: відео

У матчі плей-офф НБА між "Філадельфією" та "Торонто" найбільше виділявся гравець господарів Бен Сіммонс. Але не вдалими діями, а грубою грою.

Спочатку Бен Сіммонс у другій чверті вдарив Кайла Лаурі ліктем в пах. Розігруючий "Філадельфії" опинився на паркеті після спроби забрати підбір у нападі, після чого різко підняв лівий лікоть і вдарив Лаурі, що стояв над ним. Епізод залишився без уваги арбітрів, попри те, що Лаурі після удару впав на паркет та бив рукою, показуючи, як йому боляче.

До слова: "Хімік" став чемпіоном України з баскетболу

Ben Simmons with the sneaky elbow to Kyle Lowry's balls pic.twitter.com/WmLzdsY8Lq — gifdsports (@gifdsports) 3 травня 2019 р.

Та ліга може вивчити момент і покарати Сіммонса неспортивним фолом.

Це вже буде друге покарання для Сіммонса за цей матч. Під час матчу він отримав технічний фол за те, що кинув м'яч в форварда суперника Паскаля Сіакама. Інцидент стався в перерві між 3-ю і 4-ю чвертями зустрічі. Сіакам вирішив зробити дальній кидок. Під кільцем у той час стояв Сіммонс, який перехопив м'яч та запустив його назад в Сіакама. Арбітр, який перебував поруч, одразу ж виписав Сіммонсу технічний фол.