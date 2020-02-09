24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Баскетболіст у США отримав моторошну травму голови і втратив свідомість: відео

154 Читать новость на русском
Оскар да Сілва / gostanford.com

У США під час матчу між університетом Стенфорда та Колорадо стався моторошний інцидент. Баскетболіст університету Стенфорда Оскар да Сілва отримав страшну травму голови після падіння на паркет.

Да Сілва став на шляху форварда Евана Бетті, коли той здійснював прохід під кільце. Бетті врізався у да Сілву, в результаті чого обидва гравці опинилися на паркеті.

Дивіться також: Баскетболіст брутально штовхнув рекордсмена НБА на вболівальників і отримав штраф: відео

Форвард університету Стенфорда вдарився головою об паркет і втратив свідомість.

Медичний штаб стенфордського університету зміг привести до тями баскетболіста. Да Сілва піднявся на ноги, але покинув майданчик тільки з допомогою медиків.

Відео інциденту з Оскаром да Сілвою

Після епізоду деякі гравці не стримували емоції та плакали. Також баскетболісти обох команд обнялися на честь травмованого гравця.

Наразі деталі стану да Сілви не повідомляються. Поєдинок у США завершився перемогою Колорадо з рахунком 81:74.

Розкажіть це в іншому місці, – Джемілєв про маніпуляції окупантів та водну кризу в Криму
сьогодні
4308
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:05 Бех-Романчук блискуче виграла золото на турнірі в Польщі, оновивши рекорд
Юрій Семенюк 398
сьогодні 08:36 20-річний швед Дюплантіс побив "вічний" рекорд Бубки в стрибках з жердиною: відео
Вісент Луїс 2254
8 лютого 17:47 Шикарний гол українця Маліновського приніс "Аталанті" важку перемогу – відео
Вісент Луїс 2290
8 лютого 15:46 Гравці не реалізували дев'ять пенальті поспіль в грі за Суперкубок Японії – відео
Ігор Саджениця 507
7 лютого 19:35 Український тренер, який працює в епіцентрі коронавірусу Ухані, розповів про ситуацію в місті
Юрій Семенюк 2606
Новини
Більше новин
Залиште відгук