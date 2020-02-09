Баскетболіст у США отримав моторошну травму голови і втратив свідомість: відео
У США під час матчу між університетом Стенфорда та Колорадо стався моторошний інцидент. Баскетболіст університету Стенфорда Оскар да Сілва отримав страшну травму голови після падіння на паркет.
Да Сілва став на шляху форварда Евана Бетті, коли той здійснював прохід під кільце. Бетті врізався у да Сілву, в результаті чого обидва гравці опинилися на паркеті.
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Форвард університету Стенфорда вдарився головою об паркет і втратив свідомість.
Медичний штаб стенфордського університету зміг привести до тями баскетболіста. Да Сілва піднявся на ноги, але покинув майданчик тільки з допомогою медиків.
Відео інциденту з Оскаром да Сілвою
Після епізоду деякі гравці не стримували емоції та плакали. Також баскетболісти обох команд обнялися на честь травмованого гравця.
Наразі деталі стану да Сілви не повідомляються. Поєдинок у США завершився перемогою Колорадо з рахунком 81:74.
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