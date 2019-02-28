Баскетболіст виконав неймовірний кидок перед сиреною, який приніс його команді перемогу: відео

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Двейн Вейд
Двейн Вейд / twitter.com/moistymonkeyy

Баскетболіст команди "Маямі", яка виступає в регулярному чемпіонаті НБА, Двейн Вейд приніс своїм партнерам перемогу в матчі з "Голден Стейт".

Чинні чемпіони НБА доводили матч до логічної перемоги, поки Вейд не взявся рятувати "Маямі" на останніх секундах.

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Спершу "Маямі" вдалося скоротити відставання до 2 очок. Згодом Вейд, стоячи на одній нозі та в боротьбі із суперником, здійснив триочковий кидок.

 

 

М'яч залетів у кошик разом із сиреною і баскетболісти "Маямі" здобули перемогу – 125:126.

Що таке баззер-бітер?З англійського від buzzer beater – удар з сиреною. Кидок в баскетболі, здійснений безпосередньо перед закінченням чверті із супутнім звуком сирени. Цей термін, в більшості випадків, вживається щодо вдалих кидків, що приносять команді перемогу або переводять гру в овертайм. Якщо гравець випускає м'яч з рук, і сирена про закінчення часу лунає в польоті м'яча, точний кидок все одно зараховується.

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Теги: Спорт Баскетбол NBA
Джерело: 24 Канал
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