Баскетболіст збірної України Бобров вилікувався від коронавірусу

Баскетболіст іспанського клубу "Фуенлабрада" і національної збірної України В'ячеслав Бобров вилікувався від коронавірусної інфекції.

Цю приємну звістку вчора, 1 квітня, повідомила головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко у своєму фейсбуці.

Читайте також Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список

Хороші новини! Ми вже маємо позитивні результати нашої роботи – 11 пацієнтів виписані додому з клінічним одужанням, в тому числі пацієнт із супутніми хронічними захворюваннями. Сьогодні ми виписали гравця збірної України з баскетболу. В’ячеслав боровся з вірусом, як і належить справжньому спортсмену – швидко одужав, – написала лікарка.

Додамо, що про свій позитивний тест баскетболіст повідомив у своєму інстаграмі.

З початком карантину в Іспанії "Фуенлабрада" відпустила своїх гравців додому, в тому числі і Боброва.

У поточному сезоні Ліги АСВ українець зіграв в 21 матчі, в середньому за гру набираючи по 7,1 очка і роблячи 3,2 підбирання.

Станом на сьогодні, 2 квітня, в Україні виявили 804 випадки захворювань на коронавірус, із них 20 осіб померли. 13 людей змогли одужати.



Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу​

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.