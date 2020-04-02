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Баскетболіст збірної України Бобров вилікувався від коронавірусу

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В'ячеслав Бобров / ФБУ

Баскетболіст іспанського клубу "Фуенлабрада" і національної збірної України В'ячеслав Бобров вилікувався від коронавірусної інфекції.

Цю приємну звістку вчора, 1 квітня, повідомила головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко у своєму фейсбуці.

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Хороші новини! Ми вже маємо позитивні результати нашої роботи – 11 пацієнтів виписані додому з клінічним одужанням, в тому числі пацієнт із супутніми хронічними захворюваннями. Сьогодні ми виписали гравця збірної України з баскетболу. В’ячеслав боровся з вірусом, як і належить справжньому спортсмену – швидко одужав, – написала лікарка.

Додамо, що про свій позитивний тест баскетболіст повідомив у своєму інстаграмі. 

  • З початком карантину в Іспанії "Фуенлабрада" відпустила своїх гравців додому, в тому числі і Боброва.
  • У поточному сезоні Ліги АСВ українець зіграв в 21 матчі, в середньому за гру набираючи по 7,1 очка і роблячи 3,2 підбирання.

Станом на сьогодні, 2 квітня, в Україні виявили 804 випадки захворювань на коронавірус, із них 20 осіб померли. 13 людей змогли одужати.


Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу​

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Баскетбол
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