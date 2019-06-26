Баскетболіст збірної України Гладир став віце-чемпіоном Франції

Українець Сергій Гладир став віце-чемпіоном Франції у складі "Монако". У вирішальному матчі фінальної серії його команда поступилася АСВЕЛу – 55:66.

АСВЕЛ переміг у серії з рахунком 3:2. "Монако" вдруге поспіль програв у вирішальному п’ятому матчі фінальної серії.

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Наш баскетболіст за 18 хвилин у цій зустрічі зробив два підбирання, віддав одну передачу.

Українець в середньому набирав поточного сезону 5,9 очка, 3,8 підбирання та 1,8 передачі за матч.

Спорт 24 писав, що український баскетболіст Іссуф Санон перебуває в тренувальному таборі "Вашингтона". Зокрема він узяв учать у занятті 17 червня, під час якого керівництво клубу та тренерський штаб команди переглядали потенційних новачків.

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