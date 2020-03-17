Баскетболіст збірної України повернувся в китайський клуб та відправився на карантин

Гравець збірної України з баскетболу Пух Джетер повернувся в Китай. Там в нього підписаний контракт з місцевим клубом "Фуцзянь".

Після повернення в Китай Джетер на два тижні відправиться на карантин. Лише після цього він зможе приступити до тренувань з командою.

Pooh Jeter has landed in China, a source told @Sportando.

Jeter will have a two-week quarantine before rejoining his team Fujian of CBA league — Emiliano Carchia (@Carchia) March 17, 2020

Варто відзначити, що в той час як у всьому світі зупиняються масові спортивні заходи (в тому числі й в Україні), в Китаї оголосили, що їх баскетбольний чемпіонат буде поновлено 15 квітня.

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