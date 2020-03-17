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Баскетболіст збірної України повернувся в китайський клуб та відправився на карантин

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Пух Джетер у матчі за збірну України / ФБУ

Гравець збірної України з баскетболу Пух Джетер повернувся в Китай. Там в нього підписаний контракт з місцевим клубом "Фуцзянь".

Після повернення в Китай Джетер на два тижні відправиться на карантин. Лише після цього він зможе приступити до тренувань з командою.

Варто відзначити, що в той час як у всьому світі зупиняються масові спортивні заходи (в тому числі й в Україні), в Китаї оголосили, що їх баскетбольний чемпіонат буде поновлено 15 квітня.

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До слова "Шахтар" можуть визнати чемпіоном, а "Динамо" залишити без Ліги чемпіонів: все через коронавірус

  • Юджин "Пух" Джетер – український баскетболіст американського походження.
  • Не був обраний на драфті 2006 року, гравець продовжив виступи у Європі. У 2007 році перейшов до складу БК "Київ".
  • 2013 року прийняв громадянство України, взяв участь у чемпіонаті Європи 2013, на якому українці вибороли найвище місце в історії — шосте.
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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол
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