Баскетболіст збірної України повернувся в китайський клуб та відправився на карантин
Гравець збірної України з баскетболу Пух Джетер повернувся в Китай. Там в нього підписаний контракт з місцевим клубом "Фуцзянь".
Після повернення в Китай Джетер на два тижні відправиться на карантин. Лише після цього він зможе приступити до тренувань з командою.
Варто відзначити, що в той час як у всьому світі зупиняються масові спортивні заходи (в тому числі й в Україні), в Китаї оголосили, що їх баскетбольний чемпіонат буде поновлено 15 квітня.
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- Юджин "Пух" Джетер – український баскетболіст американського походження.
- Не був обраний на драфті 2006 року, гравець продовжив виступи у Європі. У 2007 році перейшов до складу БК "Київ".
- 2013 року прийняв громадянство України, взяв участь у чемпіонаті Європи 2013, на якому українці вибороли найвище місце в історії — шосте.
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