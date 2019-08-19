Баскетболіст збірної України став гравцем "Київ-Баскета"

Досвідчений форвард Максим Пустозвонов став гравцем "Київ-Баскета". Він має допомогти клубу у Лізі чемпіонів.

"Приємно повертатися додому. І звісно, під час вибору команди у мене був пріоритет – "Київ-Баскет" виступає у Лізі чемпіонів. Для мене це важливо. Це чи не найголовніша причина, чому я обрав саме цей варіант. У нас зібралася дуже гарна група хлопців. Ми маємо об’єднатися в одну команду для досягнення спільних цілей. Усі націлені на чемпіонський титул, і це теж дуже важливо", – заявив після підписання угоди Максим Пустозвонов.

Читайте також: Український арбітр працюватиме на Чемпіонаті світу з баскетболу

Професійну кар’єру вихованець білоцерківського баскетболу розпочав у столиці, провівши шість сезонів у складі БК "Київ". Далі Пустозвонов збагатив свій досвід виступами у провідних українських командах – "Азовмаш", "Донецьк", "Будівельник" та "Динамо". Пробував свої сили у чемпіонаті Румунії, де у 2017 році став чемпіоном країни з "Клужем". 20 жовтня 2017 року виставив свою кандидатуру на драфт Ліги розвитку НБА. Був обраний у першому раунді під 17-м номером клубом "Мемфіс Гасл". Практично відразу був обміняний до "Кантон Чардж", який є фарм-клубом "Клівленд Кавальєрс". На початку березня 2018 року "Кантон Чардж" розірвав контракт з Максимом Пустозвоновим. Минулий сезон Пустозвонов відіграв у Суперлізі Парі-Матч у складі БК "Одеса": провів 31 гру з середніми показниками 13,3 очка, 4,1 підбирання, 1,6 результативні передачі.

У складі збірної України, за яку виступає з 2009 року, брав участь у чемпіонаті світу 2014-го року.