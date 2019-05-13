Баскетболіст збірної України став найрезультативнішим гравцем туру в чемпіонаті Іспанії: відео

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Володимир Герун (по центру)
Володимир Герун (по центру) / facebook.com/CBBreogan

Український центровий іспанського клубу "Бреоган" Володимир Герун став найрезультативнішим гравцем туру в чемпіонаті Іспанії.

У матчі проти "Гран Канарії" (77:92) Герун провів на паркеті 28 хвилин, протягом яких набрав 25 очок (9/14 двоочкових, 7/8 штрафних), зробив 7 підбирань і 2 передачі. Також 25 очок в цьому турі вдалося набрати лідеру "Мурсії" Аскіє Букеру.

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У свою чергу, капітан збірної України В'ячеслав Кравцов провів найкращий матч в сезоні. Центровий "Фуенлабрада" в матчі проти "Гіпускоа" (70:69) зіграв 28 хвилин і набрав 21 очко (7/12 двоочкових, 7/11 штрафних), зробив 6 підбирань, 3 передачі, 2 блок-шота і допустив 2 втрати.

Відеоогляд матчу "Гран Канарія" – "Бреоган"

Раніше Володимир Герун вже був визнаний MVP 20-го туру чемпіонату Іспанії. У переможному матчі з "Мурсією" (77:73) Герун за 25 хвилин зібрав вражаючий дабл-дабл – на рахунку українця 20 очок, 10 підбирань і 3 блок-шоти.

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Теги: Спорт Баскетбол
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