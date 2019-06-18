Баскетболіст збірної України тренується з командою НБА
Український захисник Іссуф Санон перебуває в тренувальному таборі "Вашингтона". Зокрема він узяв учать у занятті 17 червня, під час якого керівництво клубу та тренерський штаб команди переглядали потенційних новачків.
Наразі у "Вашингтоні" не повідомляють, чи планують включати Санона в заявку на наступний сезон.
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Нагадаємо, "Вашингтон" обрав Санона під 44-м номером на драфті НБА 2018 року. Однак минулий сезон 19-річний українець виступав у складі словенської "Олімпії", за яку він грав перед тим.
Нагадаємо, у НБА наразі виступають два гравці збірної України: Олексій Лень за "Атланту" та Святослав Михайлюк за "Детрой".
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