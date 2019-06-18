Баскетболіст збірної України тренується з командою НБА

14 Читать новость на русском
Баскетболіст збірної України тренується з командою НБА

Український захисник Іссуф Санон перебуває в тренувальному таборі "Вашингтона". Зокрема він узяв учать у занятті 17 червня, під час якого керівництво клубу та тренерський штаб команди переглядали потенційних новачків.

Наразі у "Вашингтоні" не повідомляють, чи планують включати Санона в заявку на наступний сезон.

Читайте також: У наступному сезоні баскетбольної Суперліги зіграють 9 команд

Нагадаємо, "Вашингтон" обрав Санона під 44-м номером на драфті НБА 2018 року. Однак минулий сезон 19-річний українець виступав у складі словенської "Олімпії", за яку він грав перед тим.

Нагадаємо, у НБА наразі виступають два гравці збірної України: Олексій Лень за "Атланту" та Святослав Михайлюк за "Детрой".

blog_ava
Курс долара в Україні: прогноз на тиждень
сьогодні
12524
Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вболівальник розцілував ноги Джаки під час матчу на честь 20-річчя "незалежності" Косово
сьогодні 18:40 Вболівальник розцілував ноги Джаки під час матчу на честь 20-річчя "незалежності" Косово
62
Перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів: з ким зіграють українці
сьогодні 17:48 Перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів: з ким зіграють українці
936
Французькому тенісисту Монфісу вдався дивовижний удар на трав'яному турнірі: відео
сьогодні 13:37 Французькому тенісисту Монфісу вдався дивовижний удар на трав'яному турнірі: відео
148
Під час параду чемпіонів НБА "Торонто" відбулася стрілянина, є постраждалі: відео
сьогодні 10:41 Під час параду чемпіонів НБА "Торонто" відбулася стрілянина, є постраждалі: відео
132
Італійський "Інтер" офіційно відкрив академію в Харкові й провів перше тренування: фото
17 червня 16:40 Італійський "Інтер" офіційно відкрив академію в Харкові й провів перше тренування: фото
630
Новини
Більше новин
Залиште відгук