Баскетболісти "Барселони" закликали підтримати збірну України перед важливим матчем: відео

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Артем Пустовий
Артем Пустовий / БК "Барселона"

Баскетболісти "Барселони" закликали вболівальників підтримати збірну України в матчі кваліфікації чемпіонату світу проти Чорногорії.

З відповідними словами до фанів звернулися український центровий "Барси" Артем Пустовий та його одноклубник Кріс Сінглтон, пише Федерація баскетболу України.

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Чоловіча національна збірна України зіграє 22 лютого у Києві проти Чорногорії заключний домашній поєдинок кваліфікації чемпіонату світу. А закриватиме відбіркову кампанію наша команда 25 лютого в Словенії.

Для того щоб кваліфікуватися на ЧС-2019, команді Євгена Мурзіна необхідно:

  • Перемогти Чорногорію вдома з різницею у 7 та більше очок, адже в першому матчі наша команда поступилась чорногорцям з рахунком 84:90.
  • Вдруге у відборі перемогти команду Словенії.

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Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу Чорногорія
Джерело: 24 Канал
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