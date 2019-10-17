Баскетболісти "Черкаських мавп" провели відкрите тренування з вболівальниками

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Баскетболісти "Черкаських мавп" провели відкрите тренування з вболівальниками

Всеукраїнська акція "Тренування із зіркою" відбулася 16 жовтня на майданчику нового Палацу спорту "Будівельник". У ході тренування баскетболісти "Черкаських мавп" Олександр Кольченко, Іван Ткаченко, Джайлін Ейрінгтон та Діон Райт продемонстрували яскраві баскетбольні прийоми й поділилися секретами з охочими.

Особливо вразив найкращий бомбардир регулярної першості Сеад Хаджифейзович.

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Після тренування відбулася товариська гра між імпровізованими "збірними" журналістів та вболівальників. Гравці "Черкаських мавп" порівно "розбавили" склади обох команд.

На майданчику точилася справжня "заруба" й колективи віддавалися грі до останнього. Фанати виявилися сильнішими й перемогли мас-медіа з різницею в декілька очок.

"Подібний захід дуже важливий для нашої стратегії клубу, ми як одна родина. Сьогодні на одному майданчику були гравці, вболівальники і журналісти. Це прекрасний приклад єднання заради досягнення однієї цілі. Вдячний організаторам за подібний досвід", — розповів головний тренер БК "Черкаські Мавпи" Максим Міхельсон.

За словами представника TM Parimatch Вадима Місюри, ключова місія проєкту — популяризація спорту та здорового способу життя серед українців.

«Торгова марка Parimatch спільно з Федерацією баскетболу України вже третій сезон проводить акцію "Тренування з зіркою". Й дуже приємно, що естафету після багатьох інших міст України сьогодні підхопили в Черкасах. Ми впевнені, що завдяки таким заходам рівень баскетболу в українських містах буде невпинно зростати й вболівальників на трибунах стане більше", — відзначив Вадим Місюра.

Наразі "Мавпи" перебувають на п’ятій сходинці турнірної таблиці й готуються до наступного поєдинку з БК "Київ-Баскет", якій відбудеться вже 18 жовтня.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол БК Черкаські Мавпи
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